Футбол

Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром
Матч ТВ
14:13

Сборная Ирана оказалась сильнее команды Катара в товарищеском матче, который прошел в Дохе. Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
Матч ТВ14:13

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Гол Азмуна принес сборной Ирана победу над катарцами в товарищеском матче

РИА Новости15:09

Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром

Матч ТВ14:13

Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром

Sportbox.RU14:13

Гол Азмуна принес Ирану победу над Катаром

Sport24.ru14:13
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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