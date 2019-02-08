Футбол

Азмун прибыл в расположение петербургского «Зенита»NewInform 01:54

Новичок петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун присоединился к команде из Северной столицы на сборе в Испании, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.
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Азмун прибыл в расположение «Зенита»

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