Футбол
Азмун прибыл в расположение «Зенита»Sportbox.RU 15:53
В пятницу поздно вечером на сбор «Зенита» в Испании прибыл нападающий Сердар Азмун. В холле отеля его встречал главный тренер команды Сергей Семак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 21:57, Ашберн
Спорт
Россия выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе.
Обновлено в 17:22
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто
«АвтоВАЗ» представил специальную Lada Granta для автошкол
«АвтоВАЗ» сделал специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения вождению.
Обновлено в 05:21
Наука
Опровергнут известный миф о похмелье
Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Авто
Lamborghini представили новый суперкар Huracan Evo в России
Стартовая стоимость нового Lamborghini Huracan Evo в России составляет 16 380 164 рубля.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Два поезда столкнулись в Испании, есть жертвы
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в провинции Каталония в Испании.
Обновлено в 13:52
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Политика
Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном
Обновлено в 19:57
Космос
СМИ узнали, где в России построят первый частный космодром
Обновлено в 21:33
Политика
Помпео предоставил конгрессу новые данные по делу Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео предоставил конгрессу страны новые данные о расследовании дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
Адмирал призвал США перейти к «наступлению» на Россию
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал власти страны перейти к "наступлению" на Россию и Китай.
Обновлено в 21:31
Наука
Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль
Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
Обновлено в 06:26
Кино
Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 10:50
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено в 20:52
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Обновлено в 14:15
Авто
Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Общество
Немецкие «желтые жилеты» устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале
Работники немецких кинотеатров устроили митинг перед Берлинале Паласт, главной фестивальной площадкой Берлинского международного кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 15:26
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34