Футбол

Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕГазета.Ru вчера в 22:16

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Азмун забил два мяча в ответном матче против "Фенербахче" и отдал голевую передачу.
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