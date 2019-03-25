Футбол

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в ИранеСпорт БИЗНЕС Online 06:25

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
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