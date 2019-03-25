Футбол

Азмун помог пострадавшим от наводнения в ИранеЧемпионат 07:22

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун помог соотечественникам, пострадавшим во время наводнения в провинции Голестан на севере страны. Жертвами наводнения стали уже более 10 человек. В Мазандеране было повреждено более 6 тыс. зданий, в Голестане – более 10 тыс.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
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