Азмун помог пострадавшим от наводнения в ИранеЧемпионат 07:22

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун помог соотечественникам, пострадавшим во время наводнения в провинции Голестан на севере страны. Жертвами наводнения стали уже более 10 человек. В Мазандеране было повреждено более 6 тыс. зданий, в Голестане – более 10 тыс.

Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Политика Албания отменила визы для туристов из России Руководство Республики Албании (РА) в одностороннем порядке приняло решение об отмене виз для наших граждан на период с 1 апреля по 31 октября 2019 года, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Экономика Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина Министерство финансов России выступило за повышение минимальной розничной цены на бутылку игристого вина емкостью 0,75 л до 207 руб. Проект ведомственного приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Происшествия В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни» Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Здоровье Перезимовали: как поднять иммунитет весной По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Футбол «Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.

Шоу-бизнес София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.

Футбол РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России.

Общество Владелица сети кафе «АндерСон» подаст в суд на Роспотребнадзор Сеть кафе «АндерСон» инициировала собственные санитарные проверки, на основании которых и планирует оспорить заявления Роспотребнадзора.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Политика Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".