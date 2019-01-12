Форвард «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун оформил дубль в матче в матче группового этапа Кубка Азии против Вьетнама (2:0). На 37-й минуте иранский форвард замкнул головой передачу Самана Годдоса. На 69-й минуте Азмун забил второй гол в матче, обыграв защитника соперника.

Азмун оформил дубль в матче с Вьетнамом на Кубке Азии

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