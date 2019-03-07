Футбол

Азмун и Дзюба сыграют против «Вильярреала» с первых минутМойка78 12:26

С первых минут за сине-бело-голубых сыграют нападающий Сердар Азмун и Артем Дзюба, а также полузащитники Вилмар Барриос и Себастьян Дриусси, Роберт Мак и Магомед Оздоев.
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Азмун, Дзюба и Оздоев — в основе «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

Матч ТВ11:43

«Зенит» — «Вильярреал»: стали известны стартовые составы команд

Sport24.ru11:39

«Зенит» — «Вильярреал»: Кузяев сыграет впервые после столкновения со столбом

Фонтанка.Ру11:54

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

Нева Спорт12:13

Азмун и Дзюба - в атаке «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс11:34

«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

Чемпионат11:45

«Зенит» - «Вильярреал»: Кузяев сыграет с первых минут

Телеканал Санкт-Петербург11:40
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Вильярреалу» в Лиге Европы

Питерский "Зенит" неудачно стартовал в 1/8 финала Лиги Европы.
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Происшествия

Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой

Обновлено в 14:57
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Политика

Власти США обвинили Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС во взятках

Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову и экс-главу дочерней компании МТС в Узбекистане, ООО «Уздунробита», Бехзода Ахмедова обвинили в США во взяточничестве и отмывании денег на сумму $865 млн.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Александра Емельяненко лишили прав

Емельяненко признали виновным и лишили водительских прав на год и шесть месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Обновлено в 15:14
Политика

Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Москве на детской площадке нашли гранату

Граната найдена на детской площадке в одном из столичных дворов.
Обновлено в 13:36
Политика

Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае своей победы на выборах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в "будапештском формате"
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 15:04
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал автомобиль Aurus танком

Директор Международного автосалона в Женеве Андрэ Хефти назвал российский Aurus Senat Limousine L700 настоящим танком.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Политика

Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука "Тимом Эпплом".
Обновлено в 04:56
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:50
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Хоккей

Московское «Динамо» дома одолело «Йокерит» и выиграло серию

Обновлено в 14:10
Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

МВД составило список опасных пород собак и предложило запретить их выгул без намордника. В нем более 70 пород и метисов.
Обновлено в 10:09
Политика

В Сербии одобрили строительство ветки «Турецкого потока»

Реализация строительства ветки «Турецкого потока» станет хорошим подспорьем для экономики Сербии, заметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Обновлено в 15:17
Общество

Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете.
Обновлено в 03:22
Финансы

Запасы золота России достигли рекордного значения

Запасы монетарного золота в золотовалютных резервах России достигли 91,64 млрд в долларовом эквиваленте, что является абсолютным рекордом за всю новейшую историю страны.
Обновлено в 14:31
Футбол

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Краснодара»

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и российского «Краснодара» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:02
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Политика

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

При обстреле боевиками сирийской провинции Алеппо погибли два человека

Обновлено в 14:30
Наука

Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана

Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.
Обновлено в 14:00
Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Обновлено в 11:46
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика

СБУ опровергла информацию о прослушивании офиса Зеленского

"СБУ официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - сказано в заявлении.
Обновлено в 12:42
Политика

Путин проехал на коне из кавалерийского полка полиции

Президент России Владимир Путин в преддверии 8 Марта посетил 1-й Оперативный полк полиции и главка МВД России по Москве и поздравил женский коллектив с праздником.
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Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Футбол

УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити»

УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити" по подозрению в нарушении правил финансового fair play (FFP), информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 13:25
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