Футбол

Азмун и Дзюба сыграют против «Вильярреала» с первых минутМойка78 12:26

С первых минут за сине-бело-голубых сыграют нападающий Сердар Азмун и Артем Дзюба, а также полузащитники Вилмар Барриос и Себастьян Дриусси, Роберт Мак и Магомед Оздоев.
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Азмун, Дзюба и Оздоев — в основе «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

Матч ТВ11:43

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

Нева Спорт12:13

Азмун и Дзюба - в атаке «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

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«Зенит» — «Вильярреал»: стали известны стартовые составы команд

Sport24.ru11:39

«Зенит» — «Вильярреал»: Кузяев сыграет впервые после столкновения со столбом

Фонтанка.Ру11:54

«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

Чемпионат11:45

«Зенит» - «Вильярреал»: Кузяев сыграет с первых минут

Телеканал Санкт-Петербург11:40
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Собчак и Виторган официально объявили о своем расставании

Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.
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Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».
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Политика

Госдеп прокомментировал запуск с космодрома Сохэ в КНДР

Космический запуск с северокорейского космодрома Сохэ станет нарушением договоренностей США и КНДР.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие

В ДНР заявили о прекращении огня

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня.
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Обесточены несколько линий метро в Каракасе, местный аэропорт Майкетия также остался без света.
Обновлено в 17:32
Общество

МВД составило перечень потенциально опасных пород собак

Обновлено в 11:29
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта. Об этом в этот же день сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:30
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Подмосковье убит хозяин частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве

Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.
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Общество

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
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Авто

В России расширили список попадающих под «налог на роскошь» машин

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Обновлено вчера в 12:35
Авто

Продажи новых автомобилей в России упали в феврале

Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено вчера в 06:20
Футбол

СМИ узнали о переговорах «Реала» с Жозе Моуринью

Руководство мадридского «Реала» провело переговоры с агентом Жозе Моуринью Жорже Мендешем, сообщает AS.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге

Обновлено в 10:02
Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:46
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В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.
Обновлено в 03:28
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«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
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В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
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Стало известно, кто представит Белоруссию на Евровидении-2019

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О замёрзшую Неву разбился упавший с Литейного моста мужчина

В центре Петербурга мужчина упал с Литейного моста на замёрзшую Неву. Всё произошло в ночь на 8 марта.
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