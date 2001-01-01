Футбол

Азмун догоняет Чалова, «Зенит» убегает от ЦСКАNews.ru 07:44

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 30 марта
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
После осечки ЦСКА в игре с «Уфой» борьба за место в Лиге чемпионов обострилась. Чего не скажешь о борьбе за чемпионство. Преимущество «Зенита» над преследователями подросло до шести очков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Символическая сборная 21-го тура РПЛ: Миранчук, Адриано, Азмун

Чемпионат01:30

Шесть игроков «Краснодара» и ни одного спартаковца – в команде недели РПЛ по версии Whoscored

Бомбардир.ру09:49

Сергей Терехов вошел в символическую сборную 21-го тура РПЛ

Спорт-3208:51

Символическая сборная тура. В нее вошли Ракицкий и Сулейманов

Спорт-Экспресс05:30

Азмун догоняет Чалова, «Зенит» убегает от ЦСКА

News.ru07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Армия и оружие

Российские атомные подлодки сошлись в дуэли у берегов Камчатки

У берегов камчатки российские атомные подлодки Тихоокеанского флота разыграли дуэль - учебный подводный бой.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Политика

Путин ужесточил наказание для воров в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя

Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Общество

Путину предложили объявить 2020-й Годом региональной гастрономии

Ассоциация культурно-гастрономического туризма РФ предлагает 2020 год объявить Годом российской региональной гастрономии и подготовила соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Ирина Климкина.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие

На юге России начались масштабные учения

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Общество

Росконтроль назвал худшие марки тушенки

Тушенка марки «Лужский консервный завод» по результатам проверки попала в «черный список».
Обновлено в 08:02
Общество

Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля

Близнецы будут остры на язык, а Овнов могут направить в командировку. Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля.
Обновлено в 01:00
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Космос

Имитатор гребли для российских космонавтов передадут в ИМБП РАН до конца года

Тренажер для космонавтов, имитирующий греблю и поднятие штанги, будет до конца года передан заказчику - Институту медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Обновлено в 18:13
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Музыка

Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля

Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Суд перешел к этапу прений в рассмотрении апелляции Хорошавина

Выступает бывший зампред регионального правительства Сергей Карепкин — он излагает суду свою позицию по уголовному делу.
Обновлено в 20:24
Культура

Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем

Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом

Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Перспективное планирование: десантникам выдали управляемые парашюты

Километры на парашюте В советские времена в штабах планировали глобальные десантные операции на территории Европы.
Обновлено в 17:01
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Спорт

Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой

Обновлено в 10:33
Кино

В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев

Обновлено в 20:46
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Экономика

Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов

Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное