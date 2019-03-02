Футбол
Азмун добыл «Зениту» минимальную победу в ЕкатеринбургеЕвро-футбол.ру 05:24
"Зенит" за счёт резкости Азмуна в контратаке посадил на карточку Бикфалви, вообще держал "Урал" в напряжении. Команда из Екатеринбурга серьёзных неприятностей Андрею Лунёву не создала. Лидер РПЛ весеннюю часть чемпионата начал с минимальной победы в Екатеринбурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Григорий Иванов: Через три-четыре года свои игроки начнут приносить славу уральскому футболу
Накануне.Ru28 февраля в 06:50
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
Жореса Алфёрова похоронят на кладбище в Комарово
Академик Жорес Алфёров будет похоронен на кладбище под Санкт-Петербургом, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Встреча российского фрегата и американского эсминца попала на видео
Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Александр Емельяненко признался в нетрезвом вождении
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко признался в зале суда, что сел за руль нетрезвым, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:47
Происшествия
Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем
Обновлено в 07:39
Политика
Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Спорт
Путин 3 марта посетит деревню Универсиады в Красноярске и соревнования
Президент России Владимир Путин посетит в Красноярске в воскресенье, 3 марта, деревню Универсиады и одно из соревнований.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Швеции 90 человек устроили массовую драку на парковке
Обновлено в 08:26
Спорт
Лыжные гонки. Йохауг выиграла марафон, Седова на 14-м месте
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»
Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Происшествия
На журналистов РЕН ТВ напали в ходе съемок сюжета о «китовой тюрьме»
На журналистов телеканала РЕН ТВ в Приморье напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме», произошедшее удалось снять на видео.
Обновлено в 05:09
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛ
Обновлено в 05:25
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
В России мало развито чувство налогоплательщика, люди не интересуются тем, куда уходят уплаченные ими налоги, констатировал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Политика
Шарий опубликовал видео, где Порошенко отшлепал по лицу девушку
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видеозапись с моментом, где президент Украины Петр Порошенко шлепает по лицу девушку во время выступления в Александрии.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Украинские военные в Крыму отказались стрелять по участникам «Русской весны»
Руководство Минобороны Украины давало приказ военным открыть огонь на поражением по участникам «Русской весны», однако они отказались начать кровопролитие, сказал Тенюх.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
«Заказная фальшь»: экс-супруга депутата отрицает слова о «нищебродах»
Актриса и бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье прокомментировала скандал из-за приписанных ей слов о «нищебродах» в ресторанах.
Обновлено в 08:38
Политика
Климкина пригласили в Крым на пятилетие воссоединения с Россией
За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии
Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии. Как пишет Мир24, инцидень произошёл на пляже у лагуны Йекюльсаурлоун.
Обновлено в 05:08
Космос
Прибор миссии InSight начал бурение поверхности Марса
Исследовательский посадочный аппарат NASA, севший на Марс в ноябре 2018 года, доставил на поверхность планеты несколько научных приборов.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Солист «Ласкового мая» потерял сознание в самолете
Обновлено в 05:09
Политика
Украина намерена вернуть прах Нестора Махно
Обновлено в 04:53
Происшествия
Возле штаба Навального в Петербурге провели пикет «против педофилов»
На здании штаба оппозиционера Навального в Санкт-Петербурге появилась надпись «штаб педофилов», через некоторое время прошел митинг, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 08:38
Политика
«Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста
По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
«Аллигаторы» сопроводят «Сирийский перелом» из Керчи в Севастополь
Выставка трофейной техники в Керчи была перенесена на субботу из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Крылья Советов» вышли вперед в матче с «Локомотивом»
"Крылья Советов" вышли вперед в матче с московским "Локомотивом".
Обновлено в 08:51
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:15