Футбол

Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионеЧемпионат 16:52

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к форварду петербургской команды Александру Кокорину, который находится под стражей. «С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
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Азмун обратился к Кокорину

Газета.Ru17:48

Азмун - Кокорину: «Жду тебя на нашем стадионе»

Soccer.ru17:23

Сердар Азмун – Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе». ФОТО

Sport.ru17:28

Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе

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Азмун обратился к Кокорину после победы «Зенита» в РПЛ

Советский спорт16:45

Азмун — Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе»

Sport24.ru16:39

Сердар Азмун – Александру Кокорину: «Жду тебя на нашем чемпионском стадионе»

Спорт-Экспресс16:56
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