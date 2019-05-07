Футбол

Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионеЧемпионат вчера в 16:52

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к форварду петербургской команды Александру Кокорину, который находится под стражей. «С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
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Сердар Азмун
С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени.
— Сердар Азмун, иранский футболистГазета.Ru вчера в 17:48

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