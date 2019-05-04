Азмун, Барриос и Дриусси сыграют за «Зенит» против «Ахмата»Газета.Ru 08:35

Встреча пройдет 4 мая в Грозном в 16:30 по московскому времени. Стоит отметить, что "Зенит" с 57 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Ахмат" с 35 баллами идет десятым.

Азмун, Барриос и Дриусси сыграют за «Зенит» против «Ахмата»

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