Финансы
Азия рушится на торгах из-за СШАГазета.Ru 18:05
В первой половине торговой сессии ведущие азиатские индексы снизились, сообщают СМИ. Это произошло после падения котировок из-за положительного отчета о рынке труда в США, так как темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Футбол
Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду
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Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
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Транспорт
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Политика
Телеканал «Рустави-2» приостановил вещание после брани в адрес Путина
Ранее власти страны осудили высказывания Габунии. 7 июля журналист нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 06:11
Политика
Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске
Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:16
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Энергетика
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом в Вашингтоне
Американский президент Дональд Трамп 8 июля в своем аккаунте в Twitter раскритиковал британского премьер-министра Терезу Мэй, уходящую в отставку, а также посла королевства в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:30
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Экономика
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле
Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне.
Обновлено в 13:30
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя
Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа
Израильские военные нашли под границей сектора Газа очередной тайный туннель, прорытый палестинскими боевиками, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 16:55
Политика
Советник министра обороны назвал Латынину существом женского рода
Советник министра обороны РФ Александр Ильницкий прокомментировал заявление журналистки Юлии Латыниной.
Обновлено в 10:43
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Политика
Пранкеры год общались с македонским премьером от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube записи телефонных разговоров с премьером Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:14
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Политика
В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов
Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Футбол
Наингголан отказался уезжать в Китай
Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан отказался переходить в один из китайских клубов, сообщает FcInterNews.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Угроза минирования в посольстве США в Москве оказалась ложной
Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась.
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Наука
Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул
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Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»
Обновлено в 11:46