Финансы

Азия рушится на торгах из-за СШАГазета.Ru 18:05

В первой половине торговой сессии ведущие азиатские индексы снизились, сообщают СМИ. Это произошло после падения котировок из-за положительного отчета о рынке труда в США, так как темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.
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Азия рушится на торгах из-за США

Газета.Ru18:05

Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

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Фондовые рынки АТР закрылись снижением на данных о безработице в США

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Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда США

РБК02:00
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Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
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«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

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Иран превысил уровень обогащения урана

Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп 8 июля в своем аккаунте в Twitter раскритиковал британского премьер-министра Терезу Мэй, уходящую в отставку, а также посла королевства в США Кима Дэррока.
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Евкуров назначен замминистра обороны

Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
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Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
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Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя

Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград.
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Армия и оружие

Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа

Израильские военные нашли под границей сектора Газа очередной тайный туннель, прорытый палестинскими боевиками, сообщила армейская пресс-служба.
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Политика

Советник министра обороны назвал Латынину существом женского рода

Советник министра обороны РФ Александр Ильницкий прокомментировал заявление журналистки Юлии Латыниной.
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Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Политика

Пранкеры год общались с македонским премьером от имени Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube записи телефонных разговоров с премьером Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:14
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
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Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
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Наингголан отказался уезжать в Китай

Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан отказался переходить в один из китайских клубов, сообщает FcInterNews.
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Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась.
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Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»

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