Финансы
Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда СШАРБК 02:00
Если по итогам заседания ставку снизят, то это будет первый случай снижения с кризиса 2008 года. По данным CNBC, ожидания, что процентная ставка будет в июле понижена, снизились со 100% до 94%. Отчет о рынке труда еще в пятницу привел к незначительному снижению и американских индексов.
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Технологии
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Обновлено вчера в 22:58
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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
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Армия и оружие
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Обновлено в 02:24
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Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
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Зеленский пришел на совещание невыспавшимся
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
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С опор, ограждений убираются объявления. Нужно подумать, как сделать, чтобы эти места вновь не стали точками для расклейки объявлений.
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