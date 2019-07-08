Финансы

Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда СШАРБК 02:00

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Если по итогам заседания ставку снизят, то это будет первый случай снижения с кризиса 2008 года. По данным CNBC, ожидания, что процентная ставка будет в июле понижена, снизились со 100% до 94%. Отчет о рынке труда еще в пятницу привел к незначительному снижению и американских индексов.
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