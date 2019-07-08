Финансы
Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда СШАРБК 02:00
Если по итогам заседания ставку снизят, то это станет первым случаем снижения с кризиса 2008 года. По данным CNBC, ожидания, что процентная ставка будет в июле понижена, снизились со 100% до 94%. Отчет о рынке труда еще в пятницу привел к незначительному снижению и американских индексов.
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Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
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Происшествия
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Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
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Обновлено в 09:00
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Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
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Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан
Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.
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