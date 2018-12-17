с чего всё началось

«Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ) будет продан весной 2019 года. Открытый аукцион по продаже акций финансовой организации Банк России проведёт в марте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Экономика Экономика Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 2,4% Рост промышленного производства в России в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре, сообщил Росстат.

Экономика Экономика Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири» СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».

Экономика Экономика «Роснефть» закроет московский офис «Башнефти» Сотрудники московского офиса «Башнефти» получили предложение переехать с 2019 г. на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Экономика Экономика Россияне тратят на еду почти треть своих доходов Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».

Финансы Финансы Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне» Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.

Экономика Экономика Доходы Петра Порошенко в 2018 году увеличились в 12 раз Президент Украины Пётр Порошенко с начала 2018 года задекларировал 198 млн гривен (более $7 млн) доходов, что в 12 раз больше, чем за весь 2017 год.

Экономика Экономика На нацпроекты в социальной сфере и науке направят 6,5 триллиона рублей Правительство планирует направить на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, а также на улучшение демографической ситуации в стране 6,5 трлн рублей в ближайшие 6 лет.

Экономика Экономика Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.

Экономика Экономика Франция ускорит введение налога с IT-гигантов Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.

Экономика Экономика Франция увеличила срок госгарантий по кредитам на проект «Ямал СПГ» Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о решении властей республики расширить государственные гарантии по проекту «Ямал СПГ», увеличив срок покрытия ими привлеченного финансирования.

Экономика Экономика Goldman Sachs предъявлены уголовные обвинения Генпрокуратура Малайзии в понедельник предъявила уголовные обвинения Goldman Sachs за его роль в скандале с выводом средств из малазийского суверенного фонда 1MDB.

Экономика Экономика Почти на 70% вырос объём выдачи кредитных карт в России Российские банки за десять месяцев 2018 года выдали почти 9 миллионов новых кредитных карт (8,97 млн единиц).

Экономика Экономика Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6% Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.

Экономика Экономика Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.