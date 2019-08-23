Финансы

Азиатские рынки выросли перед выступлением главы ФРСFinam.Ru 04:30

В пятницу, 23 августа, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с ожиданием выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится сегодня.
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Обострение торговой войны с Китаем перевесило обещание главы ФРС «поддержать экономику США»

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Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия

Участников перестрелки в Краснодаре было не менее 30 – СК

Не менее 30 человек участвовали в перестрелке в Краснодаре в ночь на 21 августа, об этом 23 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
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Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Политика

Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Политика

Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Гаджеты

Apple решила запатентовать «умные часы» с поддержкой 5G

Американская компания Apple подала в Бюро по патентам и торговым знакам США заявку на патент на «умные часы» Apple Watch, поддерживающие технологию 5G.
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Происшествия

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Обновлено в 08:23
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Политика

Чехия сожалеет об осквернении памятника маршалу Коневу

МИД Чехии осудил осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
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В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут несколько фильмов о Петербурге.
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Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
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Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

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Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Экономика

Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома

Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
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Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

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Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд "Сириус-2019".
Обновлено в 13:00
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Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
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Сотрудников «Крестов» уволили после публикации видео с избиением

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В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
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Каноистка Курач взяла серебро ЧМ, у байдарочника Спесивцева — бронза

Российский байдарочник Максим Спесивцев взял бронзу на дистанции 500 метров.
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