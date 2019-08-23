Финансы

Биржи Европы растут в ожидании выступления главы ФРСПРАЙМ 05:01

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Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы дальнейшего смягчения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.
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Биржи Европы растут в ожидании выступления главы ФРС

ПРАЙМ05:01

Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРС

REGNUMвчера в 10:11
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
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Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

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С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
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Политика

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Представители Соединенных Штатов и Японии не смогли достичь торгового соглашения после переговоров, сообщает агентство Reuters.
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Общество

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Политика

Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России

Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Обновлено в 07:37
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ДЕВА Девам стоит быть максимально осторожными и осмотрительными.
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Армия и оружие

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Обновлено в 19:38
Политика

Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии

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Происшествия

На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение

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Обновлено в 01:55
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На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
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Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
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