Финансы
Азиатские рынки акций торгуются на подъемеФинмаркет 02:22
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка, поддержку которому накануне оказало заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла о готовности Центробанка принимать меры для стимулирования экономического подъема.
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ФРС будет «надлежащим образом» реагировать на торговые и другие риски -- Пауэлл
Financial Oneвчера в 11:03
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