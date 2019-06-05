Финансы

Азиатские рынки акций торгуются на подъемеФинмаркет 02:22

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка, поддержку которому накануне оказало заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла о готовности Центробанка принимать меры для стимулирования экономического подъема.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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