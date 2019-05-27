Экономика
Азиатские фондовые рынки завершили торги разнонаправленноФинмаркет 08:38
Инвесторы оценивали статданные из КНР и следили за визитом президента США Дональда Трампа в Японию. Как стало известно в понедельник, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в апреле 2019 года сократилась на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
ОАК подал в суд на украинский концерн «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении украинского концерна "Антонов", следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»
Обновлено в 06:10
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество
Томские школьники сдали первые ЕГЭ
Томские школьники сдали сегодня первые ЕГЭ. Это экзамены по литературе и географии. Задание написали 630 томских выпускников.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Рубин» проведет сборы в Казани
Клуб планирует провести два сбора, которые пройдут в Казани (13-20 июня и с 23 июня по 6 июля).
Обновлено в 09:31
Футбол
Евгеньев может покинуть «Динамо»
По информации "СЭ", защитник "Динамо" Роман Евгеньев в летнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено в 10:12
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракт с Александром Черниковым
Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Черниковым, информирует официальный сайт нижнекамской команды.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Ученые: усталость доводит до астмы и язвы желудка
Начинаются бессонница, галлюцинации, пишут федеральные СМИ. На этом фоне подрывается здоровье. Могут развиться астма и язва желудка.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 часов в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Политика
Коломойский потребовал от Зеленского объявить дефолт
Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Петербурге горел детский сад: все спаслись
В пятиэтажном здании, в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров.
Обновлено в 10:47
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Наука
Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки
Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
Капитан «Реала» может уехать в Китай
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:34
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Кино
Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала
Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.
Обновлено в 09:00
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01