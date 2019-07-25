Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское мореГазета.Ru 06:45
Азербайджан уже терял свой МиГ-29 в Каспийском море в 2008 году. Тогда на борту были два пилота - оба погибли. В пресс-службе министерства обороны Азербайджана в четверг сообщили, что истребитель МиГ-29 ВВС республики потерпел крушение во время тренировочных полетов.
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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
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США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
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Китайцы пообещали флагманский смартфон с безрамочностью "свыше 100%
Утечка показывает, что защита будет состоять из двух стеклянных панелей, края которых изогнуты под углом 90 градусов, чтобы полностью покрыть переднюю, заднюю и боковые стороны неанонсированного смартфона.
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Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
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В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
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