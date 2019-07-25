Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское мореГазета.Ru 06:45
Азербайджан уже терял свой МиГ-29 в Каспийском море в 2008 году. Тогда на борту были два пилота - оба погибли. В пресс-службе министерства обороны Азербайджана в четверг сообщили, что истребитель МиГ-29 ВВС республики потерпел крушение во время тренировочных полетов.
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В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
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«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
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Обновлено в 03:08