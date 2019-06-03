Экономика
Антипинский НПЗ берут в переработкуКоммерсантъ вчера в 17:55
В Сбербанке не стали комментировать создание СП. Согласно схеме процессинга, владелец нефти поставляет ее на НПЗ, платит заводу за услуги по переработке, а затем получает и сам продает полученные нефтепродукты.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном
Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").
Обновлено в 05:05
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Новосибирске задержали экс-директора клиники Мешалкина
Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов задержан в Новосибирске.
Обновлено в 03:55
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Немоляева призналась в ревности к Татьяне Дорониной
Светлана Немоляева в эфире телеканала «Россия-1» рассказала об отношениях со своим супругом, актером Александром Лазаревым и сильной ревности к Татьяне Дорониной.
Обновлено в 07:13
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Авто
Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci
Итальянская компания FV Frangivento представила публике свою новинку - суперкар Asfane DieciDieci с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Судане военные открыли огонь по протестующим
Обновлено 01 июня в 09:15
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Космос
Названа самая вероятная внешность инопланетян
В стоячей же воде микробы образуют слизистые рыхлые маты. Каждое волокно состоит из триллионов сцепленных друг с другом клеток.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 08:50
Футбол
Виталий Устинов покинул «Рубин»
Обновлено в 08:15
Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Энергетика
«Северный поток-2» уложен почти на 60%
Обновлено в 08:55
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Обновлено в 08:00
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58