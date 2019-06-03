Экономика

Антипинский НПЗ берут в переработкуКоммерсантъ вчера в 17:55

В Сбербанке не стали комментировать создание СП. Согласно схеме процессинга, владелец нефти поставляет ее на НПЗ, платит заводу за услуги по переработке, а затем получает и сам продает полученные нефтепродукты.
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Антипинский НПЗ берут в переработку

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В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
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Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
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Названа самая вероятная внешность инопланетян

В стоячей же воде микробы образуют слизистые рыхлые маты. Каждое волокно состоит из триллионов сцепленных друг с другом клеток.
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