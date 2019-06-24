Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условияхТАСС 03:26

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.

Политика Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.

Политика Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.

Происшествия Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Технологии Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.

Политика Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в социальной сети Facebook.

Футбол Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо» Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Экономика Половина всех семей в России погрязли в кредитах Эксперты отметили, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество просроченных договоров стало меньше на 2%. Тем не менее, по данным «Национальной ассоциации коллекторских агентств», 50% семей в России имеют кредиты и многие из них имеют риск выйти на просроченную задолженность.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).

Экономика Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

Происшествия Автобус с детьми загорелся под Ростовом В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Музыка Новый клип Киркорова появился в Сети Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров на своей странице в Instagram предупредил поклонников, что в его новом клипе на песню «Стеснение пропало» «градус повышен», поэтому зрители должны быть аккуратны, дабы не обжечься.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Происшествия ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.

Политика Козак рассказал о разморозке отношений России и Молдавии Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что в отношениях Москвы и Кишинёва накопилось много проблем, но началось потепление.

Здоровье Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.

Культура Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.

Политика Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Футбол Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае По информации «Спорт-Экспресса», форвард принял принципиальное решение покинуть «Спартак» и может продолжить карьеру в Китае, а не в «Порту».

Авто Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10% Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.

Происшествия «Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили» В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.