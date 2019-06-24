Энергетика
Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условияхТАСС 03:26
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:45, Вашингтон
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Общество
Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья
Вулкан Райкоке на одноименном острове Центральных Курил проснулся после почти столетнего затишья, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
Обновлено в 01:47
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Большинство россиян уверено, что в СССР государство заботилось о людях
Российская социологическая служба "Левада-Центр" провела опрос среди россиян о том, как в СССР государство относилось к простым людям.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Жительница Балаково выбросила ребенка с балкона
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК региона, в феврале в Балакове 42-летняя женщина выбросила годовалого ребенка с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже.
Обновлено в 03:09
Политика
Протесты в Тбилиси лишат Грузию 150 тысяч российских туристов
Как сообщает издание «Коммерсантъ», более 150 тысяч россиян откажутся от визита в Грузию в этом году.
Обновлено в 04:52
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию
Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Происшествия
По делу «террористического сообщества „Сеть“» допросили трех пензенских сотрудников ФСБ
На выездных заседаниях Приволжского гарнизонного суда в Пензе допросили трех сотрудников регионального управления ФСБ по делу «террористического сообщества "Сеть"».
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Кино
Создатель «Чернобыля» прокомментировал предположения о втором сезоне
Сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, как передает Metro, оптимизм по второму сезону "Чернобыля" на корню пресекает: "Нет".
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Политика
Грозящие Ирану санкциями Штаты обостряют ситуацию, говорит Рябков
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, грозя новыми санкциями Ирану, идут на осознанное обострение ситуации.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15