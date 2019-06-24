Энергетика

Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условияхТАСС 03:26

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.
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В Казахстане ожидают напряженных переговоров ОПЕК+

Вести.Финанс04:10

Азербайджан и Казахстан поддерживают продление сделки ОПЕК+

News.ru04:03

Министр энергетики Казахстана ожидает напряженных переговоров ОПЕК+

Financial One03:25

Казахстан и Азербайджан за продление сделки ОПЕК+ на тех же условиях

ПРАЙМ03:21

Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях

ТАСС03:26

Глава Минэнерго Казахстана поддержал продление сделки ОПЕК+

Вестник Кавказа04:26
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Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

Обновлено в 04:01
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Транспорт

РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении

Железнодорожники работают над восстановлением графика на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Политика

Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17

По словам Слуцкого, заявления фонда являются «полностью несостоятельными».
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

Обновлено вчера в 19:45
Общество

Автобусные перевозчики требуют заблокировать сервис BlaBlaCar в России

Арбитражный суд Москвы принял иск астраханского автобусного перевозчика «Транс лайн» о блокировке сервиса BlaBlaCar в России, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на картотеку арбитражных дел.
Обновлено в 05:18
Политика

Россия произведет в 2019 г более 200 вертолетов

Холдинг "Вертолеты России" к концу 2019 года планирует произвести свыше 200 вертолетов, из них более 60 будут поставлены на экспорт, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.
Обновлено в 04:34
Наука

Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса

Обновлено в 05:07
Авто

ЦБ предложил ввести коэффициент утраты товарной стоимости в ОСАГО

Банк России предложил включить в проект Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО порядок определения коэффициента утраты товарной стоимости (УТС), сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

Обновлено в 04:06
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Свыше 100 зарубежных делегаций пригласили на «Армию-2019»

Рособоронэкспорт пригласил на военно-технический форум «Армия-2019» делегации из более чем 100 государств, рассказали в пресс-службе организации 24 июня.
Обновлено в 04:47
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Политика

Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг

Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Общество

Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек

Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Общество

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Финансы

Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Культура

Стример Fortnite собрал на благотворительном стриме почти $1 млн

Обновлено в 04:25
Политика

Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину

Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:25
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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