Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условияхТАСС 03:26

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях

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