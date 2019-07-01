Энергетика

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в ЕвропуИзвестия 04:15

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
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Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

Lenta.ru10:19

Конкурент «Газпрома» на юге Европы обретает очертания

ПРАЙМ10:14

SOCAR сообщила, что Трансанатолийский трубопровод готов к поставкам газа в Европу

ТАСС03:58

Нефтекомпания Азербайджана объявила о готовности к поставкам газа в Европу

Аргументы и Факты05:25

Азербайджан начал эксплуатацию газопровода в Европу

РЕН ТВ04:58

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Известия04:15

Завершено строительство Трансанатолийского газопровода

Взгляд.ру05:18
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Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

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Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:45
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Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Общество

В Москву снова придет похолодание

Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Петербурге трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД

Обновлено в 10:04
Наука

Угрозу несут огромные осиные гнезда на домах жителей США

Обновлено в 08:53
Кино

Официальный постер и первые изображения героев «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 10:37
Политика

Кикабидзе поддержал заявление Катамадзе о России

Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал высказывание грузинской певицы Нино Катамадзе, которая по политическим мотивам отказалась впредь выступать в России.
Обновлено в 10:29
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 07:00
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Хоккей

Спецца подпишет однолетний контракт с «Торонто»

Нападающий Джейсон Спецца заключит контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в «Твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи.
Обновлено в 09:03
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Иосиф Пригожин прокомментировал скандал Темниковой и Фадеева

Продюсер Максим Фадеев предпочитает не комментировать слова Елены Темниковой о его романе с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
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Происшествия

Крыша жилого дома загорелась в Нижневартовске

Обновлено в 09:25
Кино

Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»

Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика

В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХ

В России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше.
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Экономика

Путина попросили помочь Липецку с экологией

Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о полном развертывании российских С-300 в Сирии

Зенитная ракетная система С- 300, которую Россия передала Сирии, окончательно развернута и полностью готова к использованию, сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на данные израильской компании по анализу спутниковых снимков ImageSat International .
Обновлено в 10:38
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