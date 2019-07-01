Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в ЕвропуИзвестия 04:15
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Наука
Угрозу несут огромные осиные гнезда на домах жителей США
Обновлено в 08:53
Политика
Кикабидзе поддержал заявление Катамадзе о России
Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал высказывание грузинской певицы Нино Катамадзе, которая по политическим мотивам отказалась впредь выступать в России.
Обновлено в 10:29
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:39
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон
Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Хоккей
Спецца подпишет однолетний контракт с «Торонто»
Нападающий Джейсон Спецца заключит контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в «Твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин прокомментировал скандал Темниковой и Фадеева
Продюсер Максим Фадеев предпочитает не комментировать слова Елены Темниковой о его романе с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Крыша жилого дома загорелась в Нижневартовске
Обновлено в 09:25
Кино
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХ
В России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше.
Обновлено в 02:33
Экономика
Путина попросили помочь Липецку с экологией
Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
СМИ сообщили о полном развертывании российских С-300 в Сирии
Зенитная ракетная система С- 300, которую Россия передала Сирии, окончательно развернута и полностью готова к использованию, сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на данные израильской компании по анализу спутниковых снимков ImageSat International .
Обновлено в 10:38