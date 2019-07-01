Энергетика

Азербайджан сообщил о готовности газопровода в ЕвропуExpert.ru 05:49

Как говорится в сообщении на сайте компании, строительство газопровода, являющегося основной частью «Южного газового коридора», завершено. TANAP начинает транспортировку газа из Азербайджана в Европу с 1 июля 2019 года.
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Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

Lenta.ru10:19

Азербайджан начал эксплуатацию газопровода в Европу

РЕН ТВ04:58

Завершено строительство Трансанатолийского газопровода

Взгляд.ру05:18

Нефтекомпания Азербайджана объявила о готовности к поставкам газа в Европу

Аргументы и Факты05:25

Конкурент «Газпрома» на юге Европы обретает очертания

ПРАЙМ10:14

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Известия04:15

SOCAR сообщила, что Трансанатолийский трубопровод готов к поставкам газа в Европу

ТАСС03:58
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Политика

Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Происшествия

На Арсенальной набережной загорелся автосервис

Обновлено в 18:15
Энергетика

«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
Обновлено в 09:23
Политика

США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

Крис Мартин уже забыл свою невесту Дакоту Джонсон

Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Центр военной подготовки американских солдат появится в Польше

Обновлено в 15:57
Экономика

США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения

США расширили список продукции из Евросоюза для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС авиаотрасли, увеличив общий объем с 21 до 25 миллиардов долларов, говорится в распространенном во вторник заявлении офиса торгового представителя США.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте

В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze

Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.
Обновлено в 12:05
Хоккей

Варламов согласовал контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Музыка

«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Общество

Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Политика

Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.
Обновлено в 13:59
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Экономика

С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено в 04:27
Политика

Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 14:49
Транспорт

Пулково перенасытился в мае

В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».
Обновлено в 17:00
Политика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
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