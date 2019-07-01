Энергетика
Азербайджан сообщил о готовности газопровода в ЕвропуExpert.ru вчера в 05:49
Как говорится в сообщении на сайте компании, строительство газопровода, являющегося основной частью «Южного газового коридора», завершено. TANAP начинает транспортировку газа из Азербайджана в Европу с 1 июля 2019 года.
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Нефтекомпания Азербайджана объявила о готовности к поставкам газа в Европу
Аргументы и Фактывчера в 05:25
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
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Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Политика
Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Политика
Иран подтвердил нарушение «ядерной сделки»
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил нарушение Ираном «ядерной сделки», 1 июля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
Обновлено в 02:17
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Политика
Глава ЦИК Молдавии подала в отставку
«Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Власти открыли движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Экономика
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон
Артист Владимир Винокур прокомментировал видеозапись, на которой российская певица Алла Пугачева подъезжает к поезду дальнего следования Москва–Рига на Рижском вокзале прямо на автомобиле.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Общество
В Екатеринбурге обсудят, как застроить стадион РТИ
Обновлено в 03:22
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Daily Mirror: «МЮ» согласовал условия контракта с Бруну Фернандешем
Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Mirror.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
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Происшествия
В Судаке села на мель частная яхта
Обновлено в 02:28
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37