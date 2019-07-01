Энергетика

Азербайджан сообщил о готовности газопровода в ЕвропуExpert.ru вчера в 05:49

Как говорится в сообщении на сайте компании, строительство газопровода, являющегося основной частью «Южного газового коридора», завершено. TANAP начинает транспортировку газа из Азербайджана в Европу с 1 июля 2019 года.
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Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

Lenta.ruвчера в 10:19

Конкурент «Газпрома» на юге Европы обретает очертания

ПРАЙМвчера в 10:14

Нефтекомпания Азербайджана объявила о готовности к поставкам газа в Европу

Аргументы и Фактывчера в 05:25

Завершено строительство Трансанатолийского газопровода

Взгляд.рувчера в 05:18

Азербайджан начал эксплуатацию газопровода в Европу

РЕН ТВвчера в 04:58

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Известиявчера в 04:15

SOCAR сообщила, что Трансанатолийский трубопровод готов к поставкам газа в Европу

ТАССвчера в 03:58
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Экономика

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Политика

Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении

Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Политика

Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи

Обновлено в 02:55
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Политика

Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Политика

Иран подтвердил нарушение «ядерной сделки»

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил нарушение Ираном «ядерной сделки», 1 июля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Пропавшая на Урале в одном купальнике девушка найдена в состоянии шока

Обновлено в 01:53
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Политика

Глава ЦИК Молдавии подала в отставку

«Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Власти открыли движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Экономика

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон

Артист Владимир Винокур прокомментировал видеозапись, на которой российская певица Алла Пугачева подъезжает к поезду дальнего следования Москва–Рига на Рижском вокзале прямо на автомобиле.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Полиция Екатеринбурга нашла мать выброшенного на помойку ребенка

Обновлено в 03:27
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

В Екатеринбурге обсудят, как застроить стадион РТИ

Обновлено в 03:22
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Daily Mirror: «МЮ» согласовал условия контракта с Бруну Фернандешем

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Mirror.
Обновлено в 02:39
Общество

Житель Магадана извинился за надпись «город-отстой» на баннере

Обновлено в 03:00
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Судаке села на мель частная яхта

Обновлено в 02:28
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
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