Футбол

Азербайджан проиграл Хорватии, Словакия выиграла у ВенгрииСпорт-Экспресс вчера в 17:40

Хорватия — Азербайджан
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Максимир»
19′
Рамиль Шейдаев
Борна Баришич
44′
58′
Дмитрий Назаров
Араз Абдуллаев
68′
Максим Медведев
Бруно Петкович
Анте Ребич
69′
73′
Ришард
Эмин Махмудов
Матео Ковачич
Никола Власич
73′
Андрей Крамарич
79′
88′
Гара Гараев
Руфат Дадашов
Лука Модрич
Милан Бадель
90′+2′
Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Победный гол забил форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич. В другой встрече этой группы Словакия взяла верх над Венгрией.
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