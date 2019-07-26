Энергетика
Азербайджан постепенно увеличивает добычу газаREGNUM вчера в 09:55
Резкое увеличение объемов добычи газа в республике связывается со сдачей в эксплуатацию второго этапа разработки месторождения «Шахдениз». В 2018 году в Азербайджане было добыто 30,6 млрд. кубометров газа, что на 7,1% больше по сравнению с показателем 2017 года.
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Общество
Названы рискующие уйти под воду регионы России
Средиземноморские страны пострадают меньше из-за своей гористости.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов
В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.
Обновлено вчера в 23:53
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено 26 июля в 04:17
Политика
Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек
Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
Обновлено в 01:27
Музыка
Лепс вместо Metallica: почему музыканты выбирают Россию, а не Латвию
За пять лет, которые прошли с момента отказа от "Новой волны", Рига, судя по всему, так и не смогла стать серьезной приманкой для организаторов концертов звезд первой величины.
Обновлено в 03:12
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено вчера в 03:01
Общество
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Авто
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике на основе УАЗ-3151
Сообщество любителей автомобилей УАЗ напомнило об одной интересной модификации отечественного внедорожника на основе УАЗ-3151.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Футбол
«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на первое место
В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах переиграл «Сочи».
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Мать пыталась зарезать дочь в Орехово-Зуеве
Вечером 27 июля в Орехово-Зуеве на 29-летнюю дочь напала с ножом ее 60-летняя мать.
Обновлено в 02:49
Общество
Сегодня в Москве ожидается до +25 градусов тепла
Обновлено в 01:51
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
11 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты
11 футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты.
Обновлено в 02:59
Наука
Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки
Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.
Обновлено вчера в 03:24
Общество
«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети
Пользователи соцсетей поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Екатеринбурге автобус наехал на пешеходов, двое госпитализированы
Автобус наехал на пешеходов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, два человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:17
Политика
В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
Обновлено в 01:58
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получил необычную расцветку
Обновлено в 00:12
Авто
В РФ четвертый год подряд растут корпоративные продажи автомобилей
Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год к ряду.
Обновлено в 01:16