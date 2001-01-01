Экономика

Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 годаКоммерсантъ 04:52

Как сообщает издание Trend, соответствующие изменения начнут действовать с 15 мая 2019 года до 1 января 2020 года. Отмечается, что ранее ставка пошлины на эти виды топлива составляла 15%.
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Азербайджан заменил пошлины на реактивное топливо акцизным налогом

Реальное время05:13

Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 года

Коммерсантъ04:52
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Государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку, а также, по мнению некоторых источников, частично и к Восточной Европе. Население, по оценочным данным на январь 2013 года, составляет более 9 миллионов человек, территория - 86 600 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Закавказья. Занимает восемьдесят восьмое место в мире по численности населения и сто двенадцатое по территории.
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