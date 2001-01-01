Экономика
Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 годаКоммерсантъ 04:52
Как сообщает издание Trend, соответствующие изменения начнут действовать с 15 мая 2019 года до 1 января 2020 года. Отмечается, что ранее ставка пошлины на эти виды топлива составляла 15%.
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Происшествия
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Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Общество
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Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
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Происшествия
В Ровенской области Украины захватили храм канонической УПЦ
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Армия и оружие
AFP: число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121
По меньшей мере 121 человек погиб и 561 получил ранения в результате боевых действий около Триполи.
Обновлено в 04:59
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Как сообщала «Русская Весна», сегодня на киевском стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Обновлено вчера в 17:34
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Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР
Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 04:33
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Спикер Госдумы Володин увеличил в 2018 году доход до 71,7 млн рублей
Обновлено 12 апреля в 12:15
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Остается только догадываться, что ее избранника зовут на букву «М» — именно эта литера написана на воздушных шарах, которыми Настя украсила свой дом в честь дня рождения мужчины.
Обновлено в 04:54
Происшествия
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Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
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Пеп Гвардиола: «Не вижу себя тренером в 71 год»
Напомним, сегодня «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас», который возглавляет 71-летний Рой Ходжсон.
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Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
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