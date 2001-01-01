Энергетика
Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 годаКоммерсантъ 04:52
Правительство Азербайджана отменило импортные пошлны для нескольких марок топлива: топлива «ТС-1» для реактивных двигателей, а также осветительного керосина «КО-20» и технического керосина «КТ-2».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:58, Ашберн
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
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Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
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В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
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Армия и оружие
Минобороны Украины не зафиксировало обстрелов в Донбассе
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Обновлено в 07:22
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Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
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Обновлено вчера в 02:55
Футбол
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Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
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Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов молниеносно отреагировал на исход поединка за титул временного чемпиона организации в этой весовой категории между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.
Обновлено в 16:00
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Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
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В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
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Обновлено в 05:10
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Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
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