Энергетика

Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 годаКоммерсантъ 04:52

Правительство Азербайджана отменило импортные пошлны для нескольких марок топлива: топлива «ТС-1» для реактивных двигателей, а также осветительного керосина «КО-20» и технического керосина «КТ-2».
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Баку отменил пошлины на импорт топлива для реактивных двигателей

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Баку отменил импортные пошлины на топливо для реактивных двигателей

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Азербайджан заменил пошлины на реактивное топливо акцизным налогом

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Власти Азербайджана отменили пошлины на реактивное топливо

Экономика сегодня06:23

Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 года

Коммерсантъ04:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:58, Ашберн
Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Депутата Виталия Милонова избили в Петербурге

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У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
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Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Обновлено в 09:22
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Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Хоккей

Тренер «Вегаса» прокомментировал переход Гусева: «Мне итак нравится нынешний состав»

Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан прокомментировал переход в команду российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Происшествия

Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео

Ассанж катался на скейте и играл в мяч в коридоре, чтобы хоть как-то себя развлечь.
Обновлено в 15:53
Кино

Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Обновлено в 14:58
Политика

Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Минобороны Украины не зафиксировало обстрелов в Донбассе

Министерство обороны Украины заявило, что позиции украинских военных в Донбассе не подвергались обстрелам с начала суток.
Обновлено в 07:22
Политика

«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко

Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Наука

LIGO поймала еще одну гравитационную волну

Обсерватории LIGO и Virgo начали новый этап поиска гравитационных волн 1 апреля 2019 года, спустя примерно 19 месяцев, в ходе которых детекторы проходили модернизацию.
Обновлено вчера в 02:55
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Музыка

В Калининграде проходит фестиваль искусств «Янтарное ожерелье»

В Калининграде проходит XXIX Международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье».
Обновлено в 06:48
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

В Алеппо число жертв минометного обстрела увеличилось до 11 человек

Обновлено в 14:05
Единоборства

Порье пока не думает о поединке с Хабибом Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов молниеносно отреагировал на исход поединка за титул временного чемпиона организации в этой весовой категории между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.
Обновлено в 16:00
Единоборства

Российские борцы греко-римского стиля выиграли зачет чемпионата Европы

Обновлено в 15:59
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Авто

Что следует проверять в авто после долгого «простоя»

Обновлено в 11:27
Происшествия

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Спорт

Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет

Обновлено в 15:49
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