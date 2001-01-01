Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 годаКоммерсантъ 04:52

Правительство Азербайджана отменило импортные пошлны для нескольких марок топлива: топлива «ТС-1» для реактивных двигателей, а также осветительного керосина «КО-20» и технического керосина «КТ-2».

Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 года

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