Экономика

Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 годаКоммерсантъ 04:52

Правительство Азербайджана отменило импортные пошлны для нескольких марок топлива: топлива «ТС-1» для реактивных двигателей, а также осветительного керосина «КО-20» и технического керосина «КТ-2».
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Баку отменил импортные пошлины на топливо для реактивных двигателей

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Баку отменил пошлины на импорт топлива для реактивных двигателей

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