Экономика
Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 годаКоммерсантъ 04:52
Правительство Азербайджана отменило импортные пошлны для нескольких марок топлива: топлива «ТС-1» для реактивных двигателей, а также осветительного керосина «КО-20» и технического керосина «КТ-2».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Политика
Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС
Соединенные Штаты смогут использовать Украину против России и Европы, заявил в эфире телеканала ZIK сын командира Украинской повстанческой армии*, сотрудничавшей с гитлеровцами, депутат Рады Юрий Шухевич.
Обновлено в 08:05
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Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:58
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Зеленский не приехал на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:47
Происшествия
Милонов рассказал, как его били на штрафстоянке
Обновлено в 05:05
Культура
Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой
Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего начальника УВД Махачкалы
В начале апреля был задержан его брат Раип Ашиков, который прежде возглавлял полицию столицы Дагестана. Его обвинили в помощи террористам.
Обновлено вчера в 12:37
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Культура
Фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля
Третий городской фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
Обновлено в 02:16
Экономика
Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Отмечается, что теперь банки, выпускающие карты Visa, смогут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам данной платёжной системы на сумму до 3 тыс. рублей, хотя ранее лимит составлял 1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 05:11
Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой
Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
Обновлено в 07:25
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл 1000-ю гонку в истории «Формулы-1»
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки третьего этапа сезона - Гран-при Китая.
Обновлено в 03:52
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Общество
Москвичей предупредили о гололеде
ЦОДД в Twitter предупредил московских автомобилистов о гололеде на дорогах в воскресенье.
Обновлено в 07:52
Политика
Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Политика
Эксперт прокомментировал отказ Порошенко от дебатов с Зеленским 19 апреля
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление представителя избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олега Медведева о том, что глава государства не придёт 19 апреля на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Электричка насмерть сбила женщину в Павловске
Обновлено в 08:04
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Авто
Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 01:30
Политика
Ассанж согласился сотрудничать со шведскими следователями
Адвокат Дженнифер Робинсон заявила от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что ее клиент согласен сотрудничать со шведскими властями, если они возобновят дело 2010 года о преступлениях на сексуальной почве, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Торино» и «Кальяри» сыграли вничью
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе туринского клуба отметился нападающий Симоне Дзадза, у гостей отличился форвард Леонардо Паволетти.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Кино
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:54