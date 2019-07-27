Энергетика

Азербайджан наращивает экспорт электроэнергии в ЕвропуSputnik Азербайджан вчера в 01:14

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Строительство современных предприятий и реконструкция действующих генерирующих объектов ОАО Azərenerji позволяет наращивать экспорт электроэнергии в европейские страны.
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