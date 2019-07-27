Энергетика
Азербайджан наращивает экспорт электроэнергии в ЕвропуSputnik Азербайджан вчера в 01:14
Строительство современных предприятий и реконструкция действующих генерирующих объектов ОАО Azərenerji позволяет наращивать экспорт электроэнергии в европейские страны.
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Происшествия
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Обновлено в 06:36
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Общество
В центре Екатеринбурга Наина Ельцина открыла именную «скамейку любви»
Перед открытием на скамейку накинули белую ткань и произнесли речь.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Huawei готовит к выходу два флагманских процессора для смартфонов
По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
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Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Екатерина Климова и Елена Бирюкова, которая живет сейчас в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, провели вместе вечер накануне.
Обновлено в 06:00
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
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Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье
От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств
Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Главу администрации Ленинского района Крыма поймали на взятке
Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер своего воспитанника из «Уфы»
Круговой является воспитанником "Зенита". С 2015 по 2018 год он играл за вторую команду. Затем он покинул клубную систему и перешел в "Уфу".
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получил необычную расцветку
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым
Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Легкомоторный самолет упал в карьер с водой у деревни Дракино недалеко от Серпухова. В результате ЧП погибли два человека.
Обновлено вчера в 07:10
Космос
Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено в 05:48
Авто
Названы автомобильные новинки второй половины 2019 года
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Румыния не пустила оружие из России для Сербии по Дунаю
Обновлено 26 июля в 11:30
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Четыре года назад в рамках закрытого мероприятия состоялась презентация Lada Vesta в кузове «Хэтчбек», однако представителям СМИ и участникам было запрещено снимать новинку.
Обновлено в 04:55