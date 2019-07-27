Энергетика
Азербайджан наращивает экспорт электроэнергии в ЕвропуSputnik Азербайджан вчера в 01:14
Строительство современных предприятий и реконструкция действующих генерирующих объектов ОАО Azərenerji позволяет наращивать экспорт электроэнергии в европейские страны.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Петербург примет главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В воскресенье, 28 июля, в Петербурге пройдет главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии
Два легковых автомобиля столкнулись в Сарпинском районе Калмыкии, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Экономика
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Москве на акции за честные выборы, по данным правозащитников, были задержаны более 1100 человек
Недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму сообщили в соцсетях, что их могут оставить в полиции до суда в понедельник как организаторов несогласованной акции.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Рябков назвал условие спасения ядерной сделки
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может повысить шанс на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Порту»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное накануне после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, где на берег должны сойти двое рыбаков из Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства национального объединения страны.
Обновлено в 01:15
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено вчера в 08:04
Гаджеты
Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов
При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 11:54
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле жилых домов пьяными бойцами ВСУ
Военные 25-й бригады ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Три человека погибли в результате ДТП в Левокумском районе Ставрополья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 01:16
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Ребенок съел батарейку и сжег себе все внутренности в Кузбассе
Как рассказали врачи, из-за длительного пребывания инородного тела в пищеводе начались серьезные осложнения — все внутренности были сожжены.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Якутии
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии, еще один несовершеннолетний пропал без вести.
Обновлено в 01:58
Энергетика
Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз
Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04