Энергетика
Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»Lenta.ru 10:19
После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток». Официальное открытие «Южного газового коридора» и TANAP состоялось в июне прошлого года, однако с тех пор проводились только тестовые прокачки газа.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
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Экономика
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Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
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Страшное горе постигло Николая Баскова
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Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Общество
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С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Авто
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Обновленный полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe может получить независимую заднюю подвеску.
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Политика
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Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Политика
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Обновлено в 19:07
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Хоккей
«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
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Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
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Политика
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Футбол
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Обновлено в 18:50
Общество
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Обновлено в 09:20
Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
В Комсомольске-на-Амуре заложили два МРК проекта 22800 для ТОФ
Корабли заложены в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.
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