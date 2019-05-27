«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправкиInc.Russia 05:37

Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.

с чего всё началось

Представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков рассказал, что сеть супермаркетов начнет поставлять готовую кулинарию с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell. Ассортимент насчитывает около 60 позиций, в том числе каши, сэндвичи и супы.

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

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