Экономика
«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправкиВедомости вчера в 20:57
Объемы поставок «Азбука вкуса» не назвала. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС. В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
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Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей
Василевский признался, что не испытывает эмоций от бронзы
Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский признался, что не испытывает особых эмоций от завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Технологии
Интервью: Маргарита Ставнийчук
М. Ставнийчук― Студенческие проектные команды из 5 российских вузов представили результаты своих исследований и проектов - прототипы устройств в сфере интернета вещей.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Пекина в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на местный рынок.
Обновлено вчера в 20:48
Авто
Kia готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено 25 мая в 09:03
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Здоровье
Ушел из жизни известный в Карелии хирург Владимир Шорников
В воскресенье, 26 мая скончался заместитель хирургического отделения ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в Петрозаводске Владимир Шорников.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани
Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 06:12
Футбол
Рибери расплакался во время прощания с «Баварией»
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, не смог сдержать эмоции на праздничном параде мюнхенцев.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi
В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ
По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Общество
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции, опережая партию президента Эммануэля Макрона, как свидетельствуют данные экзитполов, представленные социологической службой Elabe.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В МЧС рассказали о состоянии отравившихся в Чанах детей
На оперативном совещании в региональном правительстве начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов сообщил, что состояние всех отравившихся крысиным ядом детей оценивается как удовлетворительное, их выписали из больницы.
Обновлено в 01:36
Музыка
Ильдар Абдразаков споет «Очи черные» на Дворцовой площади Петербурга
Хедлайнерами станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков, также будут петь Мария Мудряк, Рене Барбера и Мария Алейда.
Обновлено вчера в 09:33