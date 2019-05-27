Экономика

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправкиВедомости вчера в 20:57

Объемы поставок «Азбука вкуса» не назвала. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС. В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
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Водителей на заправках накормит «Азбука вкуса»

Народные новости01:23

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

Ведомостивчера в 20:57

«Азбука вкуса» накормит водителей

Коммерсантъвчера в 18:18
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Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:07
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей

Василевский признался, что не испытывает эмоций от бронзы

Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский признался, что не испытывает особых эмоций от завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Технологии

Интервью: Маргарита Ставнийчук

М. Ставнийчук― Студенческие проектные команды из 5 российских вузов представили результаты своих исследований и проектов - прототипы устройств в сфере интернета вещей.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Пекина в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на местный рынок.
Обновлено вчера в 20:48
Музыка

Саратовская певица перепела Земфиру и выиграла финал шоу на НТВ

Обновлено в 01:33
Авто

Kia готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток

Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено 25 мая в 09:03
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Здоровье

Ушел из жизни известный в Карелии хирург Владимир Шорников

В воскресенье, 26 мая скончался заместитель хирургического отделения ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в Петрозаводске Владимир Шорников.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани

Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 06:12
Футбол

Рибери расплакался во время прощания с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, не смог сдержать эмоции на праздничном параде мюнхенцев.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты

AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi

В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ

По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Общество

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции, опережая партию президента Эммануэля Макрона, как свидетельствуют данные экзитполов, представленные социологической службой Elabe.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В МЧС рассказали о состоянии отравившихся в Чанах детей

На оперативном совещании в региональном правительстве начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов сообщил, что состояние всех отравившихся крысиным ядом детей оценивается как удовлетворительное, их выписали из больницы.
Обновлено в 01:36
Музыка

Ильдар Абдразаков споет «Очи черные» на Дворцовой площади Петербурга

Хедлайнерами станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков, также будут петь Мария Мудряк, Рене Барбера и Мария Алейда.
Обновлено вчера в 09:33
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Amongst the largest oil companies in the world. Approximately 22,000 Shell employees are based in the U.S. The U.S. headquarters are in Houston, Texas. Shell Oil Company, including its consolidated companies and its share in equity companies, is one of America's largest oil and natural gas producers, natural gas marketers, gasoline marketers and petrochemical manufacturers.
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Азбука вкуса
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