Общество

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправкиВедомости вчера в 20:57

Размер поставок «Азбука вкуса» не раскрыла. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС. В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
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«Азбука вкуса» накормит водителей

Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.
Коммерсантъвчера в 18:18

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«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

Inc.Russia05:37

«Азбука вкуса» начала поставлять еду на заправки в Петербурге

АБН02:26

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

Ведомостивчера в 20:57

Азбука Вкуса начала поставки готовой еды на автозаправки

Retail & Loyalty02:27

«Азбука вкуса» начала торговать на автозаправках

Моллы.Ru02:12

Водителей на заправках накормит «Азбука вкуса»

Народные новости01:23

«Азбука вкуса» накормит водителей

Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия

В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу

Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
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Происшествия

В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

Обновлено в 05:24
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Транспорт

Sukhoi SuperJet 100 активно используется на рейсах в Дагестане

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
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Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

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Происшествия

Замначальника УФССП Свердловской области оставили в СИЗО на два месяца

Обновлено в 05:33
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
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Наука

Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными

Большинство развитых стран давно пытается перейти на более чистые источники энергии и максимально ограничить использование угля.
Обновлено в 04:22
Авто

В России растут продажи автомобилей китайских брендов

В апреле 2019 года в России было продано 3098 новых автомобилей китайских марок – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:36
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте

На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Екатеринбурге бизнесмена Капчука приговорили к условному сроку

Капчук приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его встречали Лиза и Гарри

Максим Галкин снимать ролик начал еще в салоне автомобиля. Когда авто остановилось, первым на улицу выбежал Гарри, а затем появилась и Лиза.
Обновлено вчера в 14:15
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

По заявлению бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова, отступление войск республики из Славянска в 2014 году было связано с острой нехваткой боеприпасов и техники.
Обновлено в 03:53
Общество

Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы

В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 03:23
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
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Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1 678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
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