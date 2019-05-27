Общество
«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправкиВедомости вчера в 20:57
Размер поставок «Азбука вкуса» не раскрыла. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС. В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Xray Cross из-за опасного дефекта
Причиной отзывной кампании для автомобилей Lada XRAY Cross стал дефект электрического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 02:39
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста "России 24" в своем рабочем кабинете, обвини съемочную группу в провокации.
Обновлено в 04:29
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Япония планирует купить 105 истребителей F-35.
Обновлено в 04:24
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей
Как рассказал Андрей Данилко, слова которого приводит «СтарХит», на празднестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Аккумуляторы нового типа позволят электромобилям проезжать по 800 км без подзарядки
Электромобили смогут проезжать без подзарядки до 800 км, а смартфоны смогут работать вдали от розетки несколько дней.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Страховщики стали поднимать стоимость ОСАГО в Москве
Ранее в Москве поднял тарифы "Росгосстрах" на 11 процентов: с 3,7 тысячи рублей до тех же 4,1 тысячи рублей.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Культура
В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует Печкина
Обновлено в 01:59
Хоккей
Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд с учетом выступлений сборных на ЧМ в Словакии, на котором россияне заняли третье место.
Обновлено в 01:56
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Хоккей
Василевский поделился эмоциями после победы над Чехией
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Грузинского министра уволили из-за ростовского детского ансамбля
Главу Министерства образования, культуры и спорта грузинского региона Аджария Ингу Шамилишвили уволили после того, как по улицам Батуми на Международном фольклорном фестивале прошел детский ансамбль из Ростова-на-Дону, держа российские флаги.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
Обновлено в 02:18
Авто
Renault подтвердила переговоры о слиянии с Fiat Chrysler
Обновлено в 04:15
Общество
Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики
Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Заполярье загорелись склады на площади 800 квадратных метров
Площадь пожара составила 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 04:21
Кино
Священник Александр Микушин обвинил фильм «Т-34» в пошлости
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за принадлежащего ему телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
Футбол
«МЮ» начал переговоры по трансферу полузащитника «Монако» Тилеманса
Английский "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу с агентом полузащитника "Монако" и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманса, сообщает Mirror со ссылкой на Sky Sports.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войне
Экономические потери Украины от противостояния с Россией окажутся чудовищными, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Обновлено в 01:42