Экономика
«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправкиВедомости вчера в 20:57
Объемы поставок «Азбука вкуса» не назвала. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС. В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
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Жительница шотландского города Глазго приняла симптомы опасной болезни за простуду и оказалась в больнице полностью парализованной.
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Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира
Обновлено 25 мая в 11:26
Экономика
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По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
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Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
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Обновлено вчера в 07:34
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
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Происшествия
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Спасатели локализовали крупный пожар в приморском поселке Преображенское. Там на причале загорелся морозильный рыболовный траулер.
Обновлено вчера в 06:15
Футбол
Тренер «Анжи» объяснил отказ Керимова финансировать клуб
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев объяснил причину, по которой российский политик и бизнесмен Сулейман Керимов решил не помогать клубу исправить финансвовое положение, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
В Москве откроется первая выставка памяти Николая Караченцова
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
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Общество
Названа неожиданная польза жары
Немецкие ученые выяснили, что при жаре у женщин наблюдается увеличение производительности труда.
Обновлено в 00:34
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
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Обновлено 25 мая в 13:50
Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46
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Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска
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Обновлено вчера в 14:02