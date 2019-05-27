Экономика

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправкиВедомости вчера в 20:57

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Объемы поставок «Азбука вкуса» не назвала. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС. В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
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«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

Ведомостивчера в 20:57

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