Общество
«Азбука Вкуса» начала продавать кулинарию на заправкахRetailer.ru 05:38
Российская продуктовая сеть "Азбука Вкуса" начала продавать кулинарию на АЗС Shell, сообщает "Ъ". О том, что сеть договорилась поставлять на АЗС Shell готовую еду производства собственной фабрики-кухни, изданию рассказал представитель сети Андрей Голубков.
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«Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сети Андрея Голубкова.NSP.ru04:55
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