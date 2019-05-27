«Азбука Вкуса» начала продавать кулинарию на заправкахRetailer.ru 05:38

с чего всё началось

Российская продуктовая сеть "Азбука Вкуса" начала продавать кулинарию на АЗС Shell, сообщает "Ъ". О том, что сеть договорилась поставлять на АЗС Shell готовую еду производства собственной фабрики-кухни, изданию рассказал представитель сети Андрей Голубков.

«Азбука Вкуса» начала продавать кулинарию на заправках

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

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Хоккей Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею 26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.

Культура В Москве пройдет третий Форум социальных инноваций регионов С 19 по 21 июня в Москве в павильоне №75 на ВДНХ пройдет третий Форум социальных инноваций регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.

Авто BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

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Игры Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер Death Stranding В своём официальном Twitter-аккаунте известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер своей предстоящей игры — Death Stranding.

Политика Грузинского министра уволили из-за ростовского детского ансамбля Главу Министерства образования, культуры и спорта грузинского региона Аджария Ингу Шамилишвили уволили после того, как по улицам Батуми на Международном фольклорном фестивале прошел детский ансамбль из Ростова-на-Дону, держа российские флаги.

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Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Армия и оружие Пентагон закупит российские боеприпасы Армия США объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия. Об этом 26 мая сообщил журнал Defence Blog.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Политика Трамп подарил императору Японии альт Президент США Дональд Трамп привез в подарок императору Японии Нарухито альт.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

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Экономика Leroy Merlin откроет сеть магазинов для малого бизнеса Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin запустит в России сеть строительных гипермаркетов «Максипро».

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Экономика Предварительная стоимость ВСМ Москва-Петербург станет известна в августе По словам министра, источники финансирования и этапы реализации ВСМ Москва-Петербург будут определены после того, как будет озвучена стоимость проекта.

Шоу-бизнес Певица МакSим впервые появилась на публике после реабилитации Несколько недель назад появились публикации о том, что певица Марина Максимова, попавшая в ДТП в одной из зарубежных стран, вернулась в Москву, где готовится продолжить лечение.

Наука Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными Большинство развитых стран давно пытается перейти на более чистые источники энергии и максимально ограничить использование угля.

Происшествия На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.