Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитов МВФ на УкраинеРИА Новости 18:27

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине.

Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитов МВФ на Украине

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