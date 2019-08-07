Футбол
Азар забил дебютный гол за «Реал»Евро-футбол.ру вчера в 14:47
Мадридский "Реал" проводит предсезонный матч с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург". В этом спарринге новичок испанского гранда Эден Азар отметился дебютным голом после сольного прохода вдоль линии штрафной и плотного удара в дальний угол. Напомним, что "Реал" заплатил за бельгийца 100 млн евро.
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Товарищеский матч. «Реал» победил «Ред Булл» (1:0) благодаря дебютному голу Азара
Sports.ruвчера в 11:35
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