Мадридский "Реал" проводит предсезонный матч с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург". В этом спарринге новичок испанского гранда Эден Азар отметился дебютным голом после сольного прохода вдоль линии штрафной и плотного удара в дальний угол. Напомним, что "Реал" заплатил за бельгийца 100 млн евро.

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